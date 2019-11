Σε απόλυτο «Christmas mood» ο LOVE 97,5

Είσαι και εσύ λάτρης των Χριστουγέννων; Χορεύεις ήδη το «All I want for Christmas is you» και ετοιμάζεσαι να στολίσεις το δέντρο σου για φέτος;

Ο LOVE 97,5 είναι εδώ, για να ακολουθεί κάθε στιγμή της καθημερινότητας σου και να την χρωματίζει, με την απόλυτη Χριστουγεννιάτικη διάθεση.

Συντονίσου στο Χριστουγεννιάτικο ραδιόφωνό μας και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γιορτινές μελωδίες, 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

Φέτος, τα Χριστούγεννα «ξεκινούν» νωρίτερα και ο LOVE 97,5 τα γιορτάζει μαζί σου!

xmas.loveradio.gr