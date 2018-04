Eκδήλωση ευαισθητοποίησης της κοινότητας για παιδιά με αυτισμό / συνδιοργάνωση του συλλόγου ΑΛΜΑ με σύλλογο μοτοσ/στών Harley Davidson

Ο μήνας Απρίλιος είναι αφιερωμένος στον Αυτισμό!! Με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Αυτισμού στις 2 Απριλίου , ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ υπό την αιγίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου διοργανώνει μια πρωτότυπη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας σε συνεργασία με το Σύλλογο μοτοσικλετιστών HOG – ΗΑ RLEY OWNERS GROUP , το Σάββατο 14 Απριλίου και ώρα 12.00 στην Πλατεία Φλοίσβου στο Π.Φάληρο .

Με το σύνθημα « BORN TO BE DIFFERENT » θέλουμε να μεταδώσουμε το μήνυμα της αποδοχής της διαφορετικότητας και να υπενθυμίσουμε σε ΟΛΟΥΣ μας την μοναδικότητα που κρύβει ο καθένας μέσα του!!!

Το μήνυμα αυτό θα μεταδοθεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο : πενήντα περίπου μηχανές HOG – ΗΑ RLEY OWNERS GROUP θα διασχίσουν μία διαδρομή στην παραλιακή λεωφόρο μέσα στα όρια του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ξεκινώντας από την πλατεία του Φλοίσβου.