Έξτρα συναυλία 20 Μαίου ❤ LARA FABIAN! Χορηγός Επικοινωνίας LOVE 97.5

Μια βραδιά δεν είναι αρκετή!!! Λόγω μεγάλης ζήτησης η πιο ερωτική συναυλία της χρονιάς τώρα και στις 20 Μαϊου!

Κυριακή 20 ΜΑΙΟΥ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

TAE KWON DO Π.ΦΑΛΗΡΟ

21.00

LARA FABIAN: Camouflage World Tour 2018

Ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και στην Ελλάδα

Η Λάρα Φαμπιάν, η απόλυτη ντίβα του σύγχρονου τραγουδιού, μία από τις σπουδαιότερες γυναικείες φωνές της χιλιετίας, για μια μοναδική συναυλία στην Αθήνα το Σάββατο 19 Μαΐου, στο Κλειστό Γήπεδο ΤAE KWO DO στο Παλαιό Φάληρο. Έναρξη 9.00 μμ

Η ευκολία με την οποία χειρίζεται τις χαμηλές και τις υψηλές νότες την έκανε διάσημη σε όλο τον κόσμο. Μια αισθαντική φωνή που καθηλώνει το κοινό όπου κι αν εμφανίζεται, μια φωνή που ξεπηδά μέσα από μια εξαιρετική καλλιτεχνική προσωπικότητα.

“ Δεν διάλεξα τη μουσική αλλά η μουσική εμένα...”

Αυτή είναι η Lara Fabian…

… μια ερωτική σοπράνο γεμάτη συναίσθημα με εκατομμύρια θαυμαστές και πάμπολλες μεγάλες επιτυχίες από τη δεκαετία του ’80 έως σήμερα.

… μια ερμηνεύτρια που ξέρει να μαγνητίζει το κοινό! Η φωνητική δεξιοτεχνία στην περίπτωση της Φαμπιάν συνδυάζεται με ιδιαίτερα θεατρικές ερμηνείες, που εκτείνονται από τις αισθαντικές μπαλάντες μέχρι το γαλλικό καμπαρέ, εισπράττοντας το χειροκρότημα χιλιάδων θεατών..

… μια καλλιτέχνιδα που έχει εμφανιστεί στις σπουδαιότερες “σκηνές” διεθνούς κύρους , δημιουργεί ένα ιδιαίτερο σύμπαν σε κάθε εμφάνισή της , μια αισθαντική ατμόσφαιρα – συνδυασμό ήχων, εικόνων και συναισθημάτων.

Όπως έχει πει: “Η μουσική είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του εαυτού μου, της ταυτότητάς μου. Δεν είμαι άλλο πρόσωπο στη σκηνή ή το στούντιο και άλλο στο σπίτι, με την οικογένεια και τους φίλους μου. Ο τρόπος που εκφράζομαι είναι η συναισθηματική γέφυρα, που με συνδέει με το κοινό”

Κάθε show της Lara Fabian αναφέρεται από τον διεθνή τύπο ως μοναδική εμπειρία.

Γεννημένη στο Βέλγιο, από Φλαμανδό πατέρα και Σισιλιάνα μητέρα αυτή η ξεχωριστή όσο και ενδιαφέρουσα ερμηνεύτρια συνδυάζει την φωνή με την άψογη σκηνική παρουσία,

την συγκινητική ερμηνεία με την θεατρικότητα και την ικανότητά να τραγουδά σε επτά γλώσσες γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά, φλαμανδικά, γερμανικά, ρωσικά, φθάνοντας τις πωλήσεις των δίσκων της στα 32 εκατομμύρια ενώ τα βραβεία και οι παγκόσμιες διακρίσεις είναι αναρίθμητες.

Η Lara Fabian τραγουδάει για την αγάπη, την συμπόνια, την διαφορετικότητα και τον σεβασμό, την αδικία από όπου κι αν προέρχεται.

Όπως λέει και η ίδια: «Πιστεύω ότι στην εποχή μας χρειαζόμαστε αγάπη και ευαισθησία περισσότερο από οτιδήποτε άλλο…»

LARA FABIAN: Camouflage World Tour 2018

Τριάντα χρόνια και κάτι επιτυχημένης μουσικής πορείας στις μεγάλες σκηνές του κόσμου, 12 albums με εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και πολυάριθμους θαυμαστές που την ακολουθούν πιστά, η Lara Fabian , έκανε ακόμη μια δυναμική εμφάνιση με το 13ο album της, “Camouflage”, δέκα χρόνια μετά από το προηγούμενο άλμπουμ με αγγλικούς στίχους.

Με την ευκαιρία τ o υ νέου αυτού album , το οποίο δανείστηκε το όνομα του από το ομώνυμο τραγούδι που περιέχει, ξεκινάει μια μοναδική παγκόσμια περιοδεία, το



Camouflage World Tour 2018!!



Ένα tour που θα περιέχει μια εκπληκτική και πρωτοποριακή οπτικοακουστική εμπειρία και την εκρηκτική Lara να ερμηνεύει επί σκηνής τραγούδια από τη νέα της δισκογραφική δουλειά άλλα και τραγούδια «σταθμούς» της πολυετούς καριέρας της, που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και θα απολαύσουμε μαζί της....

Κορυφαία στιγμή της κάθε συναυλίας της, οι ξεχωριστές ερμηνείες της ….

«Je t’aime» , «Je suis malade, τραγουδά η Lara και το κοινό την αποθεώνει χειροκροτώντας όρθιο.

Άλλες σπουδαίες στιγμές θα είναι τα τραγούδια “Adagio” , “ I Am Who I Am”,αλλά και το “La Différence” και άλλα πολλά....

LARA FABIAN IN CONCERT σε ένα show για το οποίο η ίδια δηλώνει:

«Θα είναι ένα show όπου θα χορέψουμε, θα κλάψουμε, θα πάρουμε και θα δώσουμε αγάπη και θα γίνουμε ένα για όσο διαρκεί…».

Η λατρεμένη Lara Fabian, η απόλυτη ντίβα του σύγχρονου τραγουδιού, θα βρεθεί για μια μοναδική συναυλία στην Αθήνα, το Σάββατο 19 Μαΐου, στο Κλειστό Γήπεδο ΤAE KWO DO στο Παλαιό Φάληρο.

για να χαρίσει μία μαγική βραδιά στους Έλληνες funs!

Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε!



ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΠΙΟ ΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ!!!

Με τη μοναδική LARA FABIAN

LARA FABIAN

IN CONCERT

Για μια συναυλία στην Ελλάδα





Κυριακή 20 ΜΑΙΟΥ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ TAE KWON DO Π.ΦΑΛΗΡΟ

21.00



ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210-7298930, WWW.VIVA.GR

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ):

Ε ΖΩΝΗ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ: 15 ΕΥΡΩ

Ε ΖΩΝΗ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ: 20 ΕΥΡΩ

Δ ΖΩΝΗ: 30 ΕΥΡΩ

Γ ΖΩΝΗ: 40 ΕΥΡΩ

Β ΖΩΝΗ: 50 ΕΥΡΩ

Α ΖΩΝΗ: 60 ΕΥΡΩ

VIP: 80 ΕΥΡΩ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ!!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ. 210-7298930

Xορηγός επικοινωνίας