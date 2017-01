Ο Love 97,5 και το Smile Acadimos σας ταξιδεύουν στην Πράγα!

Ο Love 97,5 ως χορηγός επικοινωνίας στο ξεχωριστό μουσικοχορευτικό πρόγραμμα “Love Goes To The Movies”,

που θα είναι αφιερωμένο στις ωραιότερες μελωδίες αγάπης στην ιστορία του κινηματογράφου και θα μας χαρίσει η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πράγας στις 13 & 14 Φεβρουαρίου στο θέατρο Παλλάς, εξασφάλισε για τους ακροατές του ένα μοναδικό ταξίδι στην μαγευτική Πράγα!

Ενας τυχερός θα κερδίσει 3ήμερη διαμονή (2 νύχτες) για δύο άτομα σε δίκλινο δωμάτιο 4* ξενοδοχείου με πρωινό και τα αεροπορικά του εισιτήρια από το ταξιδιωτικό γραφείο Smile Acadimos (www.smileacadimos.gr) με προορισμό μία από τις πιο παραμυθένιες πόλεις της Ευρώπης, εντελώς δωρεάν!

Για να μπεις στη μεγάλη κλήρωση:

Βρες το post στη σελίδα του Love στο Facebook και κάνε like & share ή το tweet στο Love twitter και κάνε follow & retweet ή το post στο Instagram του Love και κάνε like & mention έναν ακόμα follower.

Συντονίσου καθημερινά στους 97,5, άκουσε όλες τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού, λάβε συμμετοχή αναδημοσιεύοντας τον διαγωνισμό στους λογαριασμούς σου στα social media και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου στην εκπομπή Full In Love Breakfast 6 με 10 το πρωί!

Ο τυχερός θα έχει το δικαίωμα πραγματοποίησης του ταξιδιού από την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη 15 Αυγούστου 2017, εκτός εορταστικών περιόδων (Πάσχα, Καθαρά Δευτέρα κα.) και τοπικών συνεδρίων ή εκθέσεων.